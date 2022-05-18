الخرطوم 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واساهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم، باستقبال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالخرطوم, المبعوث الفرنسي لمنطقة الساحل والصحراء السفير قير بروتو، حيث أكد البرهان خلال اللقاء على ضرورة التنسيق والتعاون من أجل إحلال الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.وأخبرت عن تسلم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رسالة خطية من الرئيس الأريتري أسياسي أفورقي تتعلق بمسيرة العلاقات وسبل دعمها وتطويرها في جميع المجالات.وسلطت صحف الخرطوم الضوء على لقاء وزير الثروة الحيوانية السوداني حافظ إبراهيم في باريس, الأمين العام لمنظمة صحة الحيوان الدكتورة منيك اليو, حيث ثمن الوزير السوداني دعم المنظمة المستمر للسودان.ونقلت عن وزارة الخارجية السودانية أن البنك الدولي وافق على إعادة دعم الأسر السودانيّة من خلال برنامج ثمرات.// انتهى //10:59ت م0041