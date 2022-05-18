المدينة المنورة 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسنظّمت إدارة التعليم بالمدينة المنورة اليوم ملتقى "ريادة الأعمال.. واقع حيّ لمستقبل واعد" ضمن فعاليات مشروع ريادة الأعمال في التعليم العام (ريادي).وتناقش جلسات الملتقى عبر منصة العرض المرئي -عن بعد- مجالات ريادة الأعمال كأحد التخصصات العلمية, وسبل تعزيز الوعي لدى الدارسين بمسارها المهني, وابتكار نماذج عمل المشاريع الريادية, وخطوات مسار ريادة الأعمال, والتجارة الإلكترونية.ويهدف الملتقى إلى إكساب الطلاب والطالبات المهارات اللازمة لريادة الأعمال, ونشر ثقافة العمل الحر لديهم, وتعزيز منظومة ريادة الأعمال والاستثمار في التعليم, وبناء شخصية الطالب وتعزيز ثقته بنفسه, وتحفيز روح المبادرة والطموح لدى الطلاب والطالبات, وتوفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتمام الطلاب والطالبات في هذا المجال.// انتهى //11:00ت م0042