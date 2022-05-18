المجمعة 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسوقّعت جامعة المجمعة انضمامها لعضوية الفهرس السعودي الموحد "فهارس"، لتغذية قاعدة الفهرس السعودي الموحد ويفيد الباحثين كونه إضافة نوعية ومعرفية.ومثل توقيع اتفاقية العضوية من الجامعة عميد شؤون المكتبات الدكتور شادي الشويعر, ومن جانب المكتبة مدير مشروع الفهرس السعودي الموحد عثمان محمد الأسمري بحضور نائب الأمين العام المكلف سليمان بن يوسف المسعود.يذكَر أن مكتبة الملك فهد الوطنية تتطلع من مشروع الفهرس الموحد إلى بناء مرجعية وطنية لتوحيد الممارسات الفنية، وتوفير الأدوات والآليات المعيارية لذلك، وترشيد الإنفاق المالي الموجّه لاقتناء ومعالجة أوعية المعلومات المتعددة بلغاتها المختلفة من خلال الخدمات المقدمة (الفهرسة التعاونية، وتقاسم المصادر، والإعارة التبادلية، وتنمية المجموعات) وتطوير مشاريع معلوماتية ومعرفية ذات عوائد حقيقية، وتنسيق وتفعيل التعاون بين مختلف مؤسسات المعلومات داخل المملكة، والإسهام الفعال في تأهيل مختلف المكتبات ومؤسسات المعلومات داخل المملكة، وتطوير مواردها البشرية من خلال إعداد وتطوير برامج التدريب والتأهيل والإشراف، وإسهام المملكة الفعال في المشاريع الببليوجرافية الدولية وتنظيم المعلومات.// انتهى //11:10ت م0043