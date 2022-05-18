لندن 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم ببدء أمير ويلز، الأمير تشارلز، ودوقة كورنول، كاميلا، زيارة إلى كندا تستغرق ثلاثة أيام ضمن برنامج الاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة اليزابيث الثانية.وتطرقت إلى إعلان وزيرة الخارجية، ليز تروس، عن عزم الحكومة إجراء تعديلات على بروتوكول إقليم أيرلندا الشمالية المتعلق بترتيبات التجارة والنقل لما بعد المغادرة الأوروبية.وأخبرت عن انخفاض مستوى البطالة في البلاد لأعلى مستوى منذ أكثر من خمسين عاماً وتجاوز عدد الوظائف الشاغرة معدلات قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري.// انتهى //11:46ت م0050