الخبر 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 29-28 يونيو المقبل المنتدى الاقتصادي الخليجي السويسري الأول في مدينة جنيف السويسرية، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجنيف والغرفة العربية السويسرية وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية.ويهدف المنتدى إلى خلق شراكات بين أصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الجانب السويسري والتعرف على المميزات الاستثمارية التي تمتلكها كل من دول المجلس وسويسرا في شتى القطاعات الاقتصادية سواء في مجال الصناعة، التكنولوجيا، الطاقة النظيفة، التكنولوجيا الصحية والمستحضرات الطبية وغيرها من القطاعات الواعدة.وأوضح رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عجلان العجلان، عمق العلاقات الخليجية السويسرية في جميع المجالات التجارية والاقتصادية والسياحية، مبيناً أن حجم التجارة الخارجية قفز من 8 مليارات دولار عام 2012م إلى نحو 18 مليار دولار عام 2020م، وتبلغ قيمة صادرات دول التعاون نحو 11.5 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة وارداتها 6.5 مليارات دولار في حين يبلغ رصيد الفائض التجاري 4 مليارات دولار.وأضاف العجلان أن عدد السواح الخليجيين إلى سويسرا بلغ في 2019م نحو 360 ألف سائح، وانخفض عدد السياح في عام 2020 بشكل كبير بسبب جائحة كورونا، ويحتل عدد السياح السعوديين المرتبة الأولى خليجياً وذلك بحسب إحصائيات هيئة السياحة السويسرية، داعياً كافة أصحاب الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي للحضور والمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي الخليجي السويسري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المعروضة بين الجانبين.// انتهى //11:48ت م0051