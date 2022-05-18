رام الله 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة فلسطينيين من محافظتي نابلس وبيت لحم.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا بعد أن داهمت منزل والده في منطقة البالوع في بلدة الخضر جنوبًا، وفتشته، فيما اعتقلت تلك القوات شابين، بعد دهم منزلي ذويهما في قرية حرملة شرق بيت لحم، وتفتيشهما.وذكرت مصادر محلية في نابلس بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية تل، جنوب غربي نابس ، واعتقلت شابًا.من جهة أخرى، استهدفت زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر القطاع، بنيران أسلحتها الرشاشة مراكب الصيادين في بحر شمال محافظة غزة وأجبرتهم عنوة على مغادرة البحر.// انتهى //11:49ت م0052