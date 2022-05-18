الرياض 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان ونجران وعسير وتبوك من إحباط محاولات تهريب (682) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(62) طنًا و(315) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، و(194300) قرص إمفيتامين مخدر، والقبض على المشاركين في محاولة تهريبها وعددهم (73) متهمًا، منهم (20) مواطنًا، و(53) مخالفا لنظام أمن الحدود: (26) من الجنسية الإثيوبية و(23) من الجنسية اليمنية و(2) من الجنسية الباكستانية و(2) من الجنسيتين السودانية والإرترية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.// انتهى //12:00ت م0053