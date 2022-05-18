نجران 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسبارك صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تكليف عبدالوهاب بن عوض آل جلخف، مديراً عاماً لجمرك الوديعة.وحثّ سموه لدى استقباله، في مكتبه بديوان الإمارة, اليوم, آل جلخف، على بذل كل ما يمكن من الجهود للارتقاء بالعمل في مايحقق التطلعات بتقديم كل الخدمات للعابرين.من جهته عبر آل جلخف عن شكره لسمو أمير المنطقة على توجيهات سموه التي ستكون حافزاً له في خدمة الدين ثم المليك والوطن وتحقيق المصلحة العامة.// انتهى //12:07ت م0054