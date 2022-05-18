الرياض 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسأعلنت شركة المياه الوطنية ترسية أربعة عقود لمشاريع جديدة تستهدف تنفيذ شبكات مياه في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، تخدم أكثر من 275 ألف مستفيد، وذلك في إطار عملها لزيادة نسبة التغطية بشبكات المياه في المحافظة.وأوضحت الشركة أن العقود تتضمن تنفيذ شبكات بطول 366 ألف متر طولي، وأكثر من 15 ألف توصيلة منزلية، بتكلفة بلغت نحو 124 مليون ريال، مشيرةً إلى أن المشاريع ستكتمل خلال 24 شهرًا.وبينت أنها ستخدم العقارات الواقعة في أحياء المحافظة، وهي: الوفاء، ونشوان، والمعمورة، والورود، وصفوان، والعند، ونعمان، والرونة، وشعب ذهبان، وذهبان الشرقي والجنوبي، والهرير الشرقي، والوقواق، والرصراص، والوقية، والظرفة، بالإضافة إلى حي الخلصة، مؤكدة أنها ماضية في تحقيق مستهدفاتها للارتقاء بمستوى خدماتها؛ من خلال زيادة نسبة التغطية بشبكات المياه، ورفع الكفاءة التشغيلية عبر مشروعاتها الجديدة.// انتهى //12:14ت م0055