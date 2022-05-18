صامطة 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسأجرت صحة جازان أكثر من 600 عملية جراحية في مستشفى صامطة العام خلال الربع الأول من العام 2022م.وشملت العمليات 182 جراحة عامة، و233 جراحة قيصرية، و166 جراحة عظام، و33 جراحة مسالك بولية، و18 جراحة أطفال، و7 جراحات أنف وأذن وحنجرة، و27 عملية عيون، و16 حالة أوعية دموية.وفي نفس السياق, نجح بفضل الله فريق طبي في مستشفى صامطة العام في إنقاذ مصاب في حادث مروري أدى لحدوث كسر في عظم الحوض، وبعد معاينة الحالة والتشخيص تبيّن وجود نزيف داخلي شديد في البطن قرّر على أثره الفريق الطبي إجراء عملية جراحية عاجلة لوقف النزيف.وتمكّن الفريق من إيقاف النزيف وعمل إنعاش رئوي قلبي للمصاب حتى استقرت حالته ومن ثم جرى استكمال عملية إيقاف النزيف بنجاح ولله الحمد, ونقله إلى وحدة العناية المركزة لاستكمال الرعاية ومتابعة الحالة قبل تماثله للشفاء ومغادرته المستشفى وهو بصحة جيدة.// انتهى //12:21ت م0057