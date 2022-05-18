جيزان 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسرأس وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر اليوم، اجتماع فريق وزارة السياحة بعدد من مدراء الجهات الحكومية بالمنطقة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون المشترك بين وزارة السياحة والشركاء الحكومين بالمنطقة، واستعراض أهداف وآلية تفعيل الجانب السياحي، والمهام المناطة بفريق عمل وزارة السياحة ممثلة بالإدارة العامة لعلاقات المناطق بالتعاون مع إمارة المنطقة والجهات المعنية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وجذب ودعم الاستثمارات السياحية النوعية بمنطقة جازان.// انتهى //12:25ت م0059