مسقط 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسالتقى رئيس أركان قوات السلطان المسلحة العماني الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي اليوم في معسكر المرتفعة, بمدير دائرة الاتصالات ورئيس شؤون الإعلام بالقيادة المركزية الأمريكية العميد تينا بي بويد, الذي يزور سلطنة عُمان حاليًّا.واستعرض الجانبان خلال اللقاء, مجالات التعاون العسكري القائم بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //12:31ت م0061