الرياض 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسأعلنت وزارة العدل، عن إجراء 55 ألف عملية نسخ وكالة من قِبل المستفيدين، عبر بوابة ناجز الإلكترونية، منذ إطلاق الخدمة قبل نحو 100 يوم، مشيرة إلى أن العملية الواحدة لا تتجاوز دقيقتين.وأوضحت الوزارة أن خدمة نسخ وكالة تمكّن المستفيد من إصدار وكالة جديدة من خلال نسخ وكالة سابقة بشكل إلكتروني عبر بوابة ناجز لنفس البنود أو الأطراف، وذلك للتيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم.وأشارت إلى أن الخدمة تهدف إلى تقليص الوقت والجهد في اختيار البنود وإضافة الوكلاء، موضحة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول على خدمة إصدار وكالة في بوابة ناجز Najiz.sa.وأكدت أن إتاحة خدمة نسخ وكالة إلكترونيًا يأتي في سياق عملها على تحويل الخدمات التوثيقية كافة إلى إلكترونية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين لكتابات العدل، بهدف تيسير الإجراءات عليهم ورفع كفاءة العمل والأداء.// انتهى //12:34ت م0062