مكة المكرمة 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسوفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة تجربة ضيوف الرحمن، عدداً من ألواح الباركود (QR) لقياس رضا زوار المرافق الخارجية التابعة للرئاسة (مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومكتبة الحرم المكي الشريف).وتهدف ألواح (QR) المثبتة في المكتبة والمجمع، إلى قياس الرضا التفاعلي للزوار بست لغات عالمية ومن خلال موقع إلكتروني خاص تشرف عليه كوادر سعودية من وكالة قياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي بالرئاسة، وذلك للوصول إلى أقصى استفادة من التقنيات الحديثة وتسخير دورها في تحسين مستوى الأداء وتطوير بيئة الأعمال والخدمات، واستمرارية خطط التطوير الإداري والتقني الشامل للمنظومة.وخُصّصت نافذة لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ليطلع من خلالها بشكل مباشر على أبرز التساؤلات والملاحظات والاقتراحات الواردة، وذلك انطلاقاً من حرص معاليه الدائم على تقديم أرقى الخدمات لرواد الحرمين الشريفين والمرافق الخارجية التابعة للرئاسة.// انتهى //13:15ت م0065