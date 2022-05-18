الرياض 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واستُنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الملتقى الدولي للقياس تحت شعار "القياس في العصر الرقمي"، الذي يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للقياس 2022م، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي بمدينة الرياض، برعاية معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.ومن المقرر أن يسلط الملتقى الضوء على جهود الهيئة والجهات الشريكة من القطاعين الحكومي والخاص في مجال القياس والمعايرة، وإبراز دور الاعتراف الدولي واعتماد خدمات المركز في تعزيز البنية التحتية للجودة، ومعرفة الاحتياجات والتحديات التي تواجه قطاع القياس والمعايرة في المملكة، وإيجاد الحلول المستدامة لتحسين وتطوير أنشطة القياس والمعايرة.وأوضحت الهيئة أن الملتقى، سيشهد إطلاق أول شهادة معايرة رقمية في المملكة هي الأولى على المستوى العربي في هذا الإطار، كما سيتضمن الملتقى جلسة رئيسية بعنوان أثر الرقمنة على القياس والمعايرة، وسيشارك بها مجموعة من المتحدثين رفيعي المستوى الذين يمثلون عدد من القطاعات الحكومية والخاصة، مبينة أن الملتقى الدولي للقياس يُعد فرصة للمهتمين والمختصين بمجال المترولوجيا للتعرف على التطبيقات الحديثة في أنشطة القياس والمعايرة.// انتهى //13:22ت م0066