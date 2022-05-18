مسقط 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسالتقى رئيس أركان قوات السلطان المسلحة العماني الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي بمكتبه بمعسكر المرتفعة, اليوم، بقائد قوة الواجب المختلطة (150) العميد وقار محمد, الذي يزور سلطنة عُمان حاليًّا.وتبادل الجانبان خلال اللقاء, وجهات النظر وبحثا عدداً من الموضوعات العسكرية ذات العلاقة.كما التقى اللواء الركن قائد البحرية السلطانية العُمانية بحري سيف بن ناصر الرحبي, بقائد قوة الواجب المختلطة (150), وبحث معه وجهات النظر في عدد من الأمور المتعلقة بالمجالات البحرية، وسبل تعزيزها.// انتهى //13:27ت م0068