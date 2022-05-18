سكاكا 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسنظم نادي الجوف الأدبي الثقافي أمس, لقاءات لتدريب وتشجيع الأطفال وأوليائهم على القراءة، وذلك في المركز الثقافي بمدينة سكاكا.وخصص اللقاء الأول للأطفال واليافعين بعنوان "كيف تساعدني القراءة على التعبير؟" قدم تدريبات عملية وقصصاً في علاقة القراءة بالقيم والكتابة والتحدث والتواصل مع الآخرين، وكيف تساعد القراءة في توسيع المدارك والمعارف وفي فهم الحياة، إضافة إلى إبراز المواهب من خلال القراءة.أما اللقاء الثاني فأقيم لأولياء الأمور بعنوان "كيف استفيد مما أقرأ؟" تناول رغبات وحاجات القارئ، وكيفية التعرف على مستوى الفهم في القراءة، واختيار الكتاب المناسب، وتحويل الكتاب إلى تطبيق عملي.وأوضح رئيس نادي الجوف الأدبي الثقافي عبدالعزيز النبط, أن اللقاء يأتي ضمن خطة النادي لتنظيم الأنشطة والبرامج الأدبية والثقافية في مدن ومحافظات المنطقة كافة، واستشعاراً من النادي بأهمية نشر ثقافة القراءة خصوصاً لدى فئة النشء.وفي ختام اللقاء كرّم النبط ضمن مبادرة النادي لتكريم المواهب الشابة في مجالات الأدب والثقافة بحضور ومشاركة كبار المفكرين والأدباء والمثقفين الذين يستضيفهم النادي في أنشطته وبرامجه، الطالب محمد جابر الرويلي والطالبة آلاء جابر الرويلي لتميزهما في المسابقات الثقافية.// انتهى //13:36ت م0070