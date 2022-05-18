حقل 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسرأس محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي اليوم اجتماع " لجنة السلامة المرورية بالمحافظة"، بحضور أعضاء اللجنة من الأجهزة الأمنية والخدمية.وجرى خلال الاجتماع استعراض المواقع التي تشهد كثافة في الحركة المرورية داخل وخارج المحافظة، والحلول السريعة لمعالجتها مع الجهات الحكومية المعنية.وأكد الخريصي حرص واهتمام ومتابعة سمو أمير منطقة تبوك، بتفعيل دور لجان السلامة المرورية في منطقة تبوك ومحافظاتها والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية، ومضاعفة الجهود لنشر الوعي المروري، حاثاً الجهات إنهاء جميع التوصيات والعمل على تحقيق السلامة المرورية بالمستوى المطلوب.// انتهى //13:48ت م0071