عرعر 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم اجتماع قيادات الأمن العام بالمنطقة.واستعرض سموه خلال الاجتماع، الخطط والجهود المنفذة في شهر رمضان وعيد الفطر المبارك كما استمع إلى نبذة عن انجازات القطاعات الأمنية بالأمن العام خلال الفترة الماضية والخطط الأمنية والمرورية.وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية مراجعة جميع الخطط الأمنية المنفذة على أرض الواقع وتعزيز جميع الإيجابيات والتفاني في العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- خدمة للوطن والمواطن، سائلاً الله تعالى دوام التوفيق والسداد لجميع القطاعات الأمنية في كل ما تقوم به وتبذله من جهود وأعمال، والتي تعد محل تقدير واعتزاز الجميع.كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.// انتهى //13:49ت م0072