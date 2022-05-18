حائل 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واستواصل أمانة منطقة حائل أعمالها في معالجة التشوه البصري في مدينة حائل وضواحيها، عبر إقامة 584 جولة رقابية تم خلالها رفع أكثر من 60 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم خلال شهر أبريل 2022م، كما تم معالجة 394 بلاغاً خاصاً بحواجز الحفريات داخل مدينة حائل.وأوضحت الأمانة أنها تستهدف القضاء على مسببات التشوه البصري وفق الخطط المعتمدة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري لدى أفراد المجتمع، والمشاركة في حماية المرافق العامة.من جهة أخرى نفَّذت الأمانة عبر فِرَقها الرقابية جولات ميدانية تفتيشية على أماكن الترفيه والصالات المغلقة بهدف رفع مستوى الامتثال لدى المنشآت والتأكد من تقيدها بالاشتراطات والاحترازات الوقائية والصحية، داعيةً الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية، عبر التواصل مع مركز البلاغات (940).// انتهى //13:58ت م0073