جدة 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم، رئيس المحكمة العمالية بجدة الشيخ أحمد الزهراني.واستمع سموه إلى نبذة عن أعمال المحكمة ودورها في تنظيم العلاقات ما بين العامل وصاحب العمل ، وتطبيق أحكام اللوائح والقوانين التي تنظم هذه العلاقة إلى جانب النظر في حقوق العمال وواجباتهم والقضايا التي تتعلق بالأجور وعقود العمل .// انتهى //14:20ت م0075