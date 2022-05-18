بريدة 17 شوال 1443هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم اليوم معرض "مبتكر 2022"، الذي تنظمه جامعة القصيم في البهو الرئيس بالمدينة الجامعية ، بحضور رئيس الجامعة معالي الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود ، وعدد من مديري الجهات الحكومية بالمنطقة، ووكلاء وأعضاء مجلس الجامعة.وتجول سموه -خلال افتتاحه للمعرض- على الأركان المتنوعة التي تحتوي على مشاركات من 13 جهة و134 ابتكارًا، يمكن تحويل ابتكاراتهم وأفكارهم إلى منتجات ذات مردود اقتصادي وتنموي، مشيدًا بجهود الطلبة المبتكرين تحت قبة الجامعة، كما كرم سموه أبطال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة الذين حضروا افتتاح المعرض بناءً على دعوة لحضور فعاليات المعرض من إدارة جامعة القصيم نظير تحقيقهم 16 جائزة عالمية كبرى في "آيسف 2022".وأكد سمو أمير منطقة القصيم أن المبتكرين والمبتكرات يمثلون صرحًا من صروح هذا الوطن ومفخرة للجميع ، رافعا التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على المنجز الكبير في " آيسف "، الذي حصل عليه طلاب وطالبات المملكة، مشيرا إلى أن هذه المناسبة تتوافق مع هذا المنجز لتؤكد أن الرهان الذي قامت عليه هذه البلاد في التعليم منذ عهد الملك المؤسس -طيب الله ثراه-.واقترح سموه أن يكون في المركز العلمي للقصيم بمحافظة عنيزة معرضًا دائما للمخترعين والمخترعات و المبتكرين والمبتكرات ليبرز كل ما قام به أبناء وبنات الوطن بصفة عامة والمنطقة بصفة خاصة والمخترعات لكل زائر، لافتا النظر إلى أن المركز أصبح وجهة سياحية لمن يريد أن يرى تطور البلاد، وسوف يكون واجهة علمية وحضارية ليرى الجميع إبداعات المخترعين والمخترعات من أبناء الوطن ، مباركًا لمعالي رئيس الجامعة ومنسوبيها تلك الجهود التي بذلت في هذا المعرض المتميز.وكرم سمو الأمير فيصل بن مشعل الجهات المشاركة بالمعرض وهي: جامعة المستقبل، وكليات بريدة الأهلية، وكليات عنيزة الأهلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، إضافة إلى إدارة تعليم منطقة القصيم، وإدارة تعليم محافظة عنيزة، وإدارة تعليم محافظة المذنب، وإدارة تعليم محافظة البكيرية، ومركز القصيم العلمي، وكذلك تم تكريم عدد من المبدعين الذين حصلوا على جوائز محلية ودولية بالجامعة خلال عام 2020 حتى عام 2022م، إضافة إلى تكريم أصغر مبتكر ومبتكرة شاركوا بالمعرض.من جهته نوه الدكتور الداود بما تحظى به الجامعة من دعم من القيادة الرشيدةَ - حفظها الله -، التي لم تألُ جهدًا في دعم الابتكار والمبتكرين ، وضخ المزيد من المشاريعِ الابتكارية داخل الاقتصاد الوطني ، لتحقيق التنمية المستدامة، وتمكينِ المبتكرينَ والموهوبينَ المتميزينَ في المجالاتِ العلمية والتقنية، مشيرًا إلى أن هذا المعرض هو إحدى مبادرات الجامعة في نشر ثقافة الابتكار، واكتشاف المبتكرين والمبتكرات في المنطقة وتعزيز الموهبة، وصقل الخبرات والإبداعات، بما يتوافق مع ركائز برنامج تنمية القدرات البشرية، من خلالِ تهيئة الطلبة للمنافسة في المحافل الوطنية والدولية.وبيّن أن هذا المعرض يمثل مرحلةَ قطاف لجهدٍ متواصل دام أكثر من ثمانية أشهر ، واستهدفت فيه الجامعة أكثر من أحد عشر قطاعا تعليميا في المنطقةِ وتُوِّجَ بخبرات ودعم المؤسساتِ المعنية في هذا المجال في الدولة، مثل مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، والهيئة السعودية للملكية الفكرية ، مشيرا إلى أن عدد الابتكارات المقدمة بلغ 320 ابتكارا، وتجاوز عدد المبتكرين 938 مبتكرًا ومبتكرة، وتم اعتماد 134 ابتكارًا بعد تقييمها وإجراء المفاضلة بينها.وأكد أن ما تلقاه الجامعة من دعم مستمر من الحكومة الرشيدة ومتابعة سمو أمير المنطقة الكريمة ، وجهود الزملاء والزميلات وطلبة الجامعة كان له أثرٌ كبيرٌ في تحقيقِ الجامعةِ مؤخرًا لعدد من الجوائز والمراكز المتقدمة محليًا وعالميًا ومن أبرزها تقدم ترتيبها في الابتكارِ ليصبحَ ( 426 عالميًا بحسب تصنيفِ سكيماجو، وحصولها على ميداليتين في معرِضِ جنيف للابتكارات، إضافة إلى حصولها على المركز الأول في تحدي الابتكارِ الجامعي على مستوى الجامعات السعودية الحكومية والخاصةِ والتأهلِ للمشاركةِ في برنامج كليةِ بابسون في الولايات المتحدة الأمريكية لإدارةِ الأعمال، كما فازت بعدد من المشاريع والابتكارات على مستوى الجامعاتِ السعودية تحت رعاية الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) .ويهدف المعرض لتحقيـق مستهدفات وزارة التعليم للعام 2022، مـن خـلال تعزيـز الموهبة والابتكار وصقـل الخبـرات والإبداعـات، ومواكبة التوجهات الوطنية وفقًا لرؤية المملكة 2030، وكذلك تطلعات وزارة التعليم، وإبراز الدور الريادي للجامعة في نشر المعرفة وتمكين الابتكار، إضافة إلى تعزيـز المهـارات الأساسية والمستقبلية بمـا يتوافق مـع ركائز برنامـج تنمية القدرات البشـرية، وتشجيع الطلاب والطالبات على إبراز ابتكاراتهم العلمية، وتهيئة الطـلاب والطالبـات للمشاركة في المنافسـة فـي المحافـل الوطنية للاتصال، وإتاحة الفرصة للتعرف على المبدعين، والمبتكرين في منطقة القصيم.كما تضمن المعرض عددًا من البرامج الإثرائية وورش عمل للموهوبين والمبتكرين عن دور المملكة العربية السعودية في تنمية ودعم المواهب والابتكارات ودور المبتكرين تجاه وطنهم، كما يشتمل المعرض على ركن استشاري لتقديم استشارات نوعية في مجال الموهبة والابتكار، إضافة إلى استعراض تجارب للمبتكرين من خلال عقد جلسات حوارية يلتقي فيها المبتكرون من عدة مجالات لعرض تجاربهم وخبراتهم.// انتهى //15:36ت م0098