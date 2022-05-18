عام / وكيل إمارة منطقة حائل يدشن نظام التعاملات الإلكترونية بمركز عقدة التابع للمنطقة
الأربعاء 1443/10/17 هـ الموافق 2022/05/18 م واس
حائل 17 شوال 1443هـ الموافق 18 مايو 2022واس
دشّن وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، اليوم نظام التعاملات الإلكترونية بمركز عقدة التابع للمنطقة .
وأوضحت الإمارة أن نظام التعاملات الإلكترونية سوف يسهم في سرعة تبادل المراسلات والمعاملات عبر ربط المركز إلكترونياً مع إمارة المنطقة، إلى جانب توفير عدة خدمات تقنية منها خدمة الاتصال المرئي والتواصل المباشر .
كما زار وكيل المنطقة عدداً من منازل أهالي عقدة .
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15:50ت م
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