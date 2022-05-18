حائل 17 شوال 1443هـ الموافق 18 مايو 2022واسدشّن وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، اليوم نظام التعاملات الإلكترونية بمركز عقدة التابع للمنطقة ‏.وأوضحت الإمارة أن نظام التعاملات الإلكترونية سوف يسهم في سرعة تبادل المراسلات ‏والمعاملات عبر ربط المركز إلكترونياً مع إمارة المنطقة، إلى جانب توفير عدة خدمات تقنية منها خدمة الاتصال المرئي والتواصل المباشر .كما زار وكيل المنطقة عدداً من منازل أهالي عقدة .// انتهى //15:50ت م0101