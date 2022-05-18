عام / وكيل إمارة منطقة حائل يدشن نظام التعاملات الإلكترونية بمركز عقدة التابع للمنطقة

الأربعاء 1443/10/17 هـ الموافق 2022/05/18 م واس
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حائل 17 شوال 1443هـ الموافق 18 مايو 2022واس
دشّن وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، اليوم نظام التعاملات الإلكترونية بمركز عقدة التابع للمنطقة ‏.
وأوضحت الإمارة أن نظام التعاملات الإلكترونية سوف يسهم في سرعة تبادل المراسلات ‏والمعاملات عبر ربط المركز إلكترونياً مع إمارة المنطقة، إلى جانب توفير عدة خدمات تقنية منها خدمة الاتصال المرئي والتواصل المباشر .
كما زار وكيل المنطقة عدداً من منازل أهالي عقدة .
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15:50ت م
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