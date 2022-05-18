الرياض 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واستنطلق غداً على صالة نادي البدائع بالقصيم نهائيات بطولة المملكة للصعود للدوري الممتاز للكرة الطائرة لدرجة الشباب بمشاركة أربعة فرق هي النصر والسلام والبدائع والنور، وتستمر حتى يوم السبت المقبل.ويشهد اليوم الأول إقامة لقائين، الأول يجمع النصر والسلام عند الـ 4 مساءً, يليه عند الـ6 مواجهة البدائع والنور.وتقام جميع المباريات على صالة نادي البدائع بالقصيم وتُلعب بنظام الدوري من دور واحد ويتأهل المتصدر والوصيف للدوري الممتاز للكرة الطائرة في الموسم الرياضي القادم.// انتهى //15:51ت م0102