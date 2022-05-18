كابل 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 1.200 سلة غذائية للمحتاجين بمدينة جلال آباد في محافظة ننجرهار في أفغانستان، استفاد منها 7.200 فرد، ضمن مشروعات دعم الأمن الغذائي في أنحاء العالم .ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة .// انتهى //16:00ت م0103