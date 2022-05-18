تبوك 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم , مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتورغرم الله بن عبدالله الغامدي.واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير مفصل عن أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة خلال الفتره الماضية ، منوهاً بدعم القيادة الرشيدة للقطاع الصحي والرعاية الشاملة خلال جائحة كورونا لجميع المواطنين والمقيمين, مشيداً بجهود وزير الصحة والقائمين على المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.من جانبه ثمن الدكتور الغامدي الدعم الذي تحظى به القطاعات الصحية في المنطقة من سموه, والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.// انتهى //16:04ت م0107