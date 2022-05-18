عمّان 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسالتقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة اليوم برئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن علي عباس الذي يزور الأردن حاليا.وتناول اللقاء بحث إجراءات الحكومة الأردنية لتعزيز النمو الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات التي توفر فرص العمل للأردنيين، والتزام الحكومة بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لتمكينه من لعب دوره الأساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو.// انتهى //16:06ت م0110