الرياض 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسعقدت لجنة الشؤون الخارجية - إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى - برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الأستاذة هدى بنت عبدالرحمن الحليسي، وبمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، اجتماعًا مع وفد من الدبلوماسيين اليابانيين الذين يزورون المملكة.وعبّر الوفد الياباني عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية واجتماعهم بأعضاء مجلس الشورى وبما حظي به الوفد من حسن الاستقبال وكرم الضيافة ، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارة لكون المملكة تمثل قوة إقليمية، مبدياً اعتزازه بالعلاقات الوثيقة التي تربط اليابان مع المملكة العربية السعودية.وجرى خلال الاجتماع استعراض دور مجلس الشورى ونظامه وآلية عمل لجان المجلس المتخصصة بما يحقق المصالح العامة، متناولاً أهمية الدبلوماسية البرلمانية للمجلس في تنمية العلاقات بين المملكة ومختلف دول العالم بما يحقق السلام وتعزيز مبدأ الحوار نحو مستقبلٍ أفضل.وفي نهاية الاجتماع أجاب أعضاء المجلس أعضاء اللجنة على الأسئلة والاستفسارات التي طرحها الوفد الدبلوماسي الياباني والمتعلقة بمجلس الشورى وآليات عمله.يُذكر أن لجنة الشؤون الخارجية ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، التي تدرس بحسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تُحال إليها من المجلس لدراستها، وتقديم التقارير التي تتضمن التوصيات حيالها لمناقشتها تحت قبة المجلس.// انتهى //16:39ت م0120