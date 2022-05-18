مابوتو 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واساستقبل فخامة الرئيس فيليب نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق اليوم، معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق له.ونقل معاليه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية موزمبيق الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد - أيدهما الله-، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.وأكد فخامته حرص جمهورية موزمبيق على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنميتها في مختلف المجالات.وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موزمبيق فهد بن عبدالله العيسى، والمستشار الدكتور فرحان الفرحان، فيما حضره من جانب موزمبيق، المستشار الخاص للرئيس مانويل بيدرو مازوري، ومدير إدارة أفريقيا والشرق الأوسط والناطق الرسمي لوزارة الخارجية السفير أنتونيو ماشيفي.// انتهى //16:52ت م0122