مسقط 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسأغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى 29ر4156 نقطة منخفضًا بـ 7 نقاط وبنسبة 17ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 26ر4163 نقطة.وبلغت قيمة التداول 4 ملايين و993 ألفًا و846 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 5ر105 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و(429) ألفًا و(731) ريالا عُمانيًّا.وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 030ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقرب من (43ر22) مليار ريال عُماني.// انتهى //16:56ت م0123