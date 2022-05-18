اقتصادي / #لتبقى تنصح بتنظيف مرشح الهواء (الفلتر) الخاص بأجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين
الأربعاء 1443/10/17 هـ الموافق 2022/05/18 م واس
الرياض 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واس
نصحت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (#لتبقى)، بتنظيف مرشح الهواء (الفلتر) الخاص بأجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين، وبشكل منتظم.
وقالت: إن تنظيف مرشح الهواء بشكل منتظم، والصيانة الدورية لأجهزة التكييف مرة واحدة في العام يُسهم في تحسين جودة الهواء، ويُساعد في تخفيض استهلاك المكيف من الكهرباء، وفي إطالة عمر أجهزة التكييف.
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