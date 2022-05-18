الرياض 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسنصحت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (#لتبقى)، بتنظيف مرشح الهواء (الفلتر) الخاص بأجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين، وبشكل منتظم.وقالت: إن تنظيف مرشح الهواء بشكل منتظم، والصيانة الدورية لأجهزة التكييف مرة واحدة في العام يُسهم في تحسين جودة الهواء، ويُساعد في تخفيض استهلاك المكيف من الكهرباء، وفي إطالة عمر أجهزة التكييف.// انتهى //17:00ت م0126