مكة المكرمة 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واساستضافت جامعة أمِّ القرى ممثلة في كُليَّة طبّ الأسنان اليوم لجنة عمداء كُليَّات طب الأسنان للجامعات السُّعوديَّة في جلستها الثَّالثة والثَّلاثين المصاحبة للمؤتمر الدَّولي للطُرُق الحديثة لرفع الكفاءة والجودة في خدمات طبّ الأسنان، بحضور عمداء أكثر من 18 جامعة سعوديَّة.وأشار رئيس جامعة أمِّ القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب بالدور الفعال لعمداء كليَّات طبّ الأسنان في تقديم الخدمات الصِّحيَّة للمستفيدين، والخروج بتوصيات تخدم العمليَّة التَّعليميَّة والمهنيَّة.وناقش أعضاء لجنة عمداء كُليَّات طبّ الأسنان مجموعة من المواضيع، أهمها: التَّوصيات المتعلقة بتنفيذ نظام الدِّراسة خلال الفصول الدراسيَّة الثَّلاث، والآليَّات والقواعد العامَّة لتدريب أطباء الامتياز في القطاع الخاص والعام، إلى جانب تحسين جودة العمليَّة التَّعليميَّة، والمناهج الدراسيَّة، ومستجدات كليَّات طب الأسنان الخاصَّة بالرِّعاية الصحيَّة المقدَّمة منهم للأفراد والمجتمع.// انتهى //17:02ت م0127