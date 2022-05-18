تونس 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسافتتحت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة اليوم بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" معرضا للخط العربي بالعاصمة التونسية، خلال انعقاد اجتماعَي المؤتمر العام والمجلس التنفيذي للمنظمة الذي تترأسه المملكة العربية السعودية .وافتتح المعرض سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، بحضور المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " الألكسو" الدكتور محمد ولد عمر ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة هاني بن مقبل والمدير العام لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، وأعضاء المجلس التنفيذي "للألكسو" وشخصيات ثقافية ومبدعين عرب .وأكد السفير الصقر في تصريح لـ"واس" عقب افتتاح المعرض أهمية المعرض في المحافظة على الخط العربي وإبراز جماليات هذا الموروث الثقافي، وإبراز الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية لتسجيل ملف فنون الخط العربي على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، الذي يرمي إلى تعزيز حضور الخط العربي في المجتمع والمحافظة عليه والاحتفاء بفنونه ، مشيراً إلى إسهامات المملكة الإيجابية من خلال ترأسها للمجلس التنفيذي "للألكسو"في دعم العمل العربي المشترك، وما شهدته المنظمة من تطورات مهمة بفضل تقوية التواصل بين الدول الأعضاء وتعزيز العمل المشترك بما يخدم توجهات المنظمة .من جانبه أشاد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " الألكسو" الدكتور محمد ولد عمر بما قدمته المملكة العربية السعودية من دعم وجهود كبيرة لتسجيل ملف فنون الخط العربي على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية .وأضاف أنه -في إطار مواصلة الاحتفال بهذا الحدث المهم- تحتفي المنظمة بهذا المعرض الذي يضم العديد من المأثورات الرائعة المحبّرة بعدة أنواع من الخط العربي وسجلاته الزخرفية البديعة .وأشار ولد عمر إلى أنه من المنتظر أن يستمر هذا المعرض شهرا کاملا ويتم اختتامه بندوة فكرية في شهر يونيو القادم يشارك فيها نخبة من الخطاطين من الدول العربية، وتتضمن مجموعة من المحاضرات التي توثق مسيرة هذا الفن عبر التاريخ .وجدد المدير العام "للألكسو" تأكيده على أن حضور مكتبة الملك عبد العزيز العامة، وتنظيم هذا المعرض المهم يعد فرصة لتعزيز التعاون والشراكة مع العديد من المؤسسات بالمملكة العربية السعودية، متوجها بالشكر إلى إدارة مكتبة الملك عبد العزيز العامة التي أقامت هذا المعرض .بدوره عبر المدير العام للمكتبة الدكتور بندر المبارك عن سعادته بإقامة هذا الحدث الذي يعزز جهود مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في نشر الثقافة والمعرفة الإسلامية والعربية، التي تأتي ضمن رسالتها السامية، إضافة إلى ما قدمته المكتبة من خلال استخدام التقنيات الحديثة في معارضها باستخدام الواقع الافتراضي والمعزز ونقل هذه المعارض المميزة لجميع المهتمين .ويأتي تنظيم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة لمعرض الخط العربي في تونس في وقت يشهد اهتماما سعوديا بمنظمة "الألكسو"، حيث أقامت عدد من الجهات السعودية شراكات ومشاريع مشتركة ذات صلة بمجالات عمل المنظمة، فيما يُعد تنظيم هذا المعرض امتداداً لجهود وزارة الثقافة التي سجلت الخط العربي في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة .// انتهى //17:10ت م0129