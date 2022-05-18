أبوظبي 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، اليوم ، رسالة خطية من رئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمان تتعلق بتطوير العلاقات بين البلدين .تسلم الرسالة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لدى استقباله سفير جمهورية التشيك لدى دولة الإمارات بيري سلافيك اليوم في قصر الوطن.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات واستعراض مستجدات الأوضاع على الصعيد الدولي.// انتهى //17:24ت م0131