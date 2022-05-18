القاهرة 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم.وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 1.3 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 690.8 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.7 مليار جنيه.وأنهى مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" تعاملاته على ارتفاعٍ نسبته 0.27% ليبلغ 10467 نقطة، كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.76% مسجلاً 1844 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنحو 0.55% لينهي التعاملات عند مستوى 2783 نقطة.// انتهى //17:25ت م0132