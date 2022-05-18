لندن 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة لأعلى مستوى له خلال 40 عامًا متأثرًا بالزيادة العالمية في أسعار المحروقات والمواد الغذائية.ووفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي بنهاية شهر أبريل الماضي إلى 9 %، مقارنة مع 7 % بنهاية الشهر الماضي.وأوضح المكتب أن الدافع الرئيس وراء ارتفاع معدل التضخم كان الارتفاع الكبير في فواتير الكهرباء والغاز بعد أن انتهى العمل بالسقف الذي حددته الحكومة بنهاية شهر مارس.// انتهى //17:27ت م0133