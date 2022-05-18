مكة المكرمة 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة , أطلق معالي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني , اليوم , أعمال المؤتمر الدولي "الطرق الحديثة لرفع الكفاءة والجودة في خدمات طب الأسنان"، الذي تنظمه جامعة أم القرى ممثلة في كلية طب الأسنان خلال المدة 17 - 18 - 1443هـ في قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالعابدية.وأكد رئيس الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب ارتباط المؤتمر بالخطة الإستراتيجية لجامعة أم القرى 2027 فيما يتعلق بتعزيز كفاءة البحث العلمي والبحوث البينية، من خلال رفع مستوى إسهام الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في خدمة المجتمع بأبحاثهم العلمية، فضلًا عن تطوير القدرات البشرية بما يتماشى مع توجهات رؤيتنا الوطنية، مثمنًا الرعاية الكريمة من نائب أمير منطقة مكة المكرمة سمو الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز ودعمه للبرامج العلمية التي تنظمها الجامعة في مختلف التخصصات.وتضمن المؤتمر 4 جلسات علميَّة تناقش 12 محورًا في تقنيات طب الأسنان، تقام على مدار يومين بمشاركة نخبة من المتحدثين من داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى ورش عمل متخصصة في المهارات العملية في البحث، وسير العمل الرقمي في زراعة الأسنان.ويصاحب المؤتمر معرضًا علميًّا يتضمن ما يقارب 70 ملصقًا بحثيًّا تناقش القضايا المختلفة في طب الأسنان وخدماته، علاوة على أركان تعريفية بالجمعيات المتخصصة مثل: جمعية "ابتسم" لخدمات طب الأسنان التطوعية، والجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية "درهم وقاية"، وجمعية بادر للأجهزة الطبية، كما حظي المؤتمر بدعم إستراتيجي من وزارة الصِّحة، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وعدد من الشركاء العلميين محليًّا ودوليًّا.// انتهى //18:00ت م0141