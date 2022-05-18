الرياض 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسعُقد في جدة اليوم , الاجتماع الـ130 للاتحاد العربي لبيوت الشباب برئاسة رئيس الاتحاد محمد الخربوش, وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.ورفع الخربوش باسمه واسم أعضاء مجلس الإدارة الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس الجمعية العربية لبيوت الشباب على استضافة هذا الاجتماع الذي يأتي بعد ظروف جائحة كورونا التي حدّت من أنشطة وفعاليات الاتحاد وألقت بظلالها السلبي على العالم أجمع.وناقش المجلس العديد من المحاور ذات العلاقة ومنها الاتفاق على المرشح العربي لمنصب عضوية مجلس الأمناء في الاتحاد الدولي لبيوت الشباب ليحل محل العضو العربي السابق البحريني الشيخ راشد آل خليفة، إضافة إلى إعادة الحركة لبرامج وأنشطة الاتحاد المختلفة وسبل تعزيز حركة بيوت الشباب العربية وتناميها، وبحث آلية دعم الاتحاد من الدول الأعضاء للنهوض ببرامجه وأنشطته المستقبلية المختلفة.الجدير بالذكر أن الاتحاد العربي لبيوت الشباب ومقره القاهره تأسس عام 1975م، وهو أحد المنظمات التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، ويهدف إلى تنمية ودعم حركة بيوت الشباب العربية وتشجيع السياحة وتنسيق الجهود العربية في إطار حركة بيوت الشباب وهو عضو فاعل في الاتحاد الدولي لبيوت الشباب.// انتهى //18:00ت م0142