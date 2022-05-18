تبوك 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسبلغ مطار البحر الأحمر الدولي مراحل هامة من تطويره، حيث من المقرر إكتماله في الربع الأول من عام 2023م، مع رحلة افتتاحية مخطط لها في الربع الرابع من عام 2022م .وقد شملت أعمال الموازنة الأرضية 11 مليون متر مكعب، وأيضاً المدرج الرئيسي بطول 3.7 كم و مدرج مخصص للطائرات المائية بطول 525 م (عرض 42 متراً) .ويضم المطار موقف سيارات معزول مخصص لسيارات الطوارئ، فضلاً عن منطقة انتظار للطائرات والتي تشمل 12 منصة طائرات مائية، 12 منصة طائرات رجال الأعمال، 3 مهابط للطائرات المروحية مكتملة والذي كان مشروع مشترك سعودي بالكامل مع شركتي نسما والمباني, كما يتم الإشراف على أعمال البناء من قبل شركة "إيكوم" .وقد وصل عدد القوى العاملة في أعمال هذا المطار حوالي 2800 عامل على مدار الساعة لتسليم أعمال المدرج .كما حرصت الشركة على وضع إرشادات صارمة للصحة والسلامة في جميع أعمال البناء في مطارها الدولي، والتي نجحت في تحقيق 7.8 مليون ساعة عمل آمنة حتى الآن دون وقوع إصابات .وتماشيًا مع أهداف شركة البحر الأحمر للاستدامة، سيكون للمطار تصميم صديق للبيئة ومستدام، بقيادة المهندسين المعماريين المعروفين عالميًا ممثلين بفوستر وشركاءه ، وسوف تسترشد هندسته المعمارية بالجمال الطبيعي للمناظر الطبيعية المحيطة وتمثل رؤية كل من مشروعي البحر الأحمر وأمالا - الوجهات السياحية الفاخرة والمتجددة في المملكة العربية السعودية .يذكر أن هذا التقدم تم مع مراعاة الحلول البديلة لجميع الموظفين والعاملين فيما يتعلق بعمليات الإغلاق على الصعيدين العالمي والإقليمي أثناء جائحة كوفيد-19، ما أدى إلى خلق بعضا من التحديات فيما يتعلق بالشحن اللوجيستي على نطاق عالمي .// انتهى //18:00ت م0143