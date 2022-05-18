الرياض 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واساستقبل سمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم بقيادة القوات الجوية، قائد القوات الجوية الأميرية القطرية، اللواء الركن الطيار جاسم بن محمد المناعي والوفد المرافق له.وجرى خلال الاستقبال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .وفي ختام اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة .// انتهى //18:04ت م0144