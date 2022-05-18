الرياض 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسعقد وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البريطانية في مجلس الشورى اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور غازي بن فيصل بن زقر اجتماعًا في العاصمة البريطانية لندن بمعالي وزير الدولة البريطاني لشؤون الأعمال والطاقة الإستراتيجية الصناعية كواسي كوارتنج، وذلك بحضور سمو المشرف العام على البعثة الدبلوماسية الأمير سلطان بن فهد بن عبدالله.ويأتي هذ الاجتماع على هامش الزيارة التي يقوم بها وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البريطانية في مجلس الشورى إلى البرلمان البريطاني لبحث العديد من الموضوعات البرلمانية وتعزيز العمل البرلماني المشترك بين مجلس الشورى والبرلمان البريطاني، ولمناقشة العديد من الموضوعات الأخرى.وجرى خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة بحث العلاقات السعودية البريطانية في مجال الاستثمار والطاقة، والطاقة البديلة، والطاقة الخضراء ومناقشة سبل تطويرها وتعزيزها وزيادة العمل المشترك في هذه المجالات.كما عقدت اللجنة اجتماعًا آخر مع لجنة الدفاع البريطانية ناقشوا خلاله العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والأوضاع الراهنة في المنطقة.وزار الوفد مقر البرلمان حيث استمع إلى شرح تعريفي حول النظام التشريعي البرلماني البريطاني كما اطلع الوفد على المحطات التاريخية للبرلمان ، وقاعات البرلمان البريطاني.كما شملت الزيارة عقد اجتماعٍ آخر مع اللورد مونيهان، والنائبة تريسي كراوتش (وزيرين سابقيين للرياضة) جرى خلاله مناقشة التجربة البريطانية في الإدارة الرياضة، ومدى الاستفادة من التجارب المتميزة في الشأن الرياضي.كما شاركت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البريطانية في مجلس الشورى في الندوة المشتركة التي انعقدت في مقر الغرفة التجارية العربية البريطانية حول مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية حيث قدم رئيس اللجنة نبذة عن الأدوار والمهام التي يقوم بها المجلس، فيما قدمت عضو مجلس الشورى الأستاذة حنان السماري تعريفًا للحضور بمبادرة "استثمر في السعودية" التي أطلقتها وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ، كا تطرقت خلال حديثها إلى الفرص المهمة للاستثمار بالمملكة، وأهم أهداف المبادرة.ويضم وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البريطانية خلال الزيارة أعضاء مجلس الشورى الأستاذة حنان بنت عبدالله السماري، واللواء تركي بن حمود العنزي، والدكتورة عالية بنت محمد الدهلوي، والدكتور خيران بن دباش رجب، والدكتور تركي بن صالح العواد، ورائد بن عبدالله التميمي، وعدد من المسؤولين في المجلس.// انتهى //18:17ت م0145