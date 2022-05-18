جدة 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسشهدت منطقة "جدة سوبردوم" ضمن مناطق موسم جدة 2022 " انطلاق مهرجان الصيف للألعاب" الأكبر من نوعه في المنطقة الذي يجمع أكثر من 40 علامة تجارية عالمية متخصصة في مجال الألعاب، وأكثر من 25 ركناً ترفيهياً، وأشهر الشخصيات العالمية في مجال الألعاب .ويشهد المهرجان العديد من العروض الحية والألعاب الحصرية، إضافة إلى عدد من الفعاليات الترفيهية وخيارات التسوق المتنوعة، كما خصص المهرجان عدداً من المفاجآت للأطفال منها لعبة جديدة ستطلق لأول مرة في العالم على مسرح المهرجان بمشاركة عدد من الشخصيات المحببة لدى الأطفال .كما تقام فعاليات خاصة لمحبي العلوم والاستكشافات والمختبرات حيث سيجمع المهرجان العديد من العلوم والمهارات في مكان واحد ليقدمها للزائرين على شكل تجربة تعليمية ترفيهية مميزة .ويُقدم المهرجان تجربة تسوق مميزة لزائريه ويتيح لهم الاستفادة من العروض الحصريّة على العديد من الألعاب التي يقدمها، ليستمتع أفراد الأسرة بقضاء أجمل لحظات الترفيه خلال موسم جدة 2022 .//إنتهى//18:18ت م0146