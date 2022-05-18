نجران 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واساختتم فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة نجران اليوم، ملتقى " شرورة تستاهل " والذي أقيم في محافظة شرورة ، خلال الفترة من 14-17 شوال الموافق 15-18 مايو الجاري ، برعاية من سمو أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ، وحضور محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي ،بمشاركة جامعة نجران، وإدارة التعليم بالمنطقة والجهات والمؤسسات المجتمعية ومشايخ ونواب ومثقفين واعلاميين ومفكرين وأهالي المحافظة، وذلك في قاعة الأمير مشعل بالمحافظة .وتضمن الملتقى الذي أتى استمراراً للأعمال والأنشطة والفعاليات التي ينفذها المركز، تنظيم عدداً من المحاضرات، تحقيقاً لرؤيته وأهدافه بتعزيز قيم التلاحم الوطني، وانسجاماً مع أهداف رؤية المملكة، من خلال التأكيد على أهمية الحوار ومناقشة القضايا المهمة على المستوى الوطني، وصولاً إلى تحقيق التعايش المجتمعي والنهوض بالمجتمع .وشهد اليوم الختامي للملتقى الذي أداره مدير مركز الحوار الوطني بنجران , تنظيم محاضرة بعنوان "تعزيز الولاء والانتماء واللحمة الوطنية والتصدي لمهددات الأمن" ، استعرضت الدور الهام للأمن الوطني كأحد المُقوِّمات الأساسيّة لنجاح عمليّة التنمية، والنموّ، والارتقاء بمُختلف المجالات، وماهية التخطيط المُنظَّم والسليم والمُثابرة العلميّة وأهميتها في مُرتكَزات التنمية، و تحقيق الازدهار لمشروع التنمية، ودور الأمن في ترسيخه ودعمه، واطمئنان الإنسان على ذاته، وثروته، واستثماراته، ودور قيم الانتماء والولاء للوطن في تعبير الإنسان بالكثير من الصور والأفعال للمحافظة على مكتسبات الدولة ضد أي عبث، والوقوف سداً منيعاً لكل ما يهدد أمن الوطن ومقدساته، إضافةً إلى دور مركز الحوار الوطني في المساهمة والتوعية بالمفاهيم الوطنية، ونشر قيم التسامح والسلام، والتعايش المجتمعي بين مختلف فئات المجتمع .// انتهى //18:23ت م0148