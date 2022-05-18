الرياض 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واستنظّم هيئة الأزياء غداً لقاءً افتراضياً مفتوحاً مع مصممي ومصممات الأزياء بالمملكة؛ لمناقشة التحديات التي تواجههم وبحث السبل المناسبة التي تسهم في تجاوزها، وتطوير آلية العمل في القطاع بشكل عام، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تنظّمها الهيئة دورياً مع المختصين والممارسين والهواة في مجال الأزياء.ويشهد اللقاء -الذي سيُعقد بحضور منتسبي قطاع الأزياء- تقديم شرحٍ تعريفي شامل ومتكامل عن أهداف هيئة الأزياء، ورؤيتها المستقبلية لمجال الأزياء في المملكة، وأبرز الأنشطة والمبادرات التي تشرف على تنفيذها، إضافةً إلى الإجابة عن جميع الاستفسارات الموجهة من قبل مصممي الأزياء التي تسهم في إكسابهم المعارف اللازمة أثناء مزاولة أعمالهم.ويأتي هذا اللقاء ضمن مساعي هيئة الأزياء لتطوير القطاع والعمل على استدامته، ودعم المواهب والخبرات والكفاءات المحلية وتمكينهم، بما يضمن رفع كفاءة صناعة الأزياء السعودية، والارتقاء بها للمنافسة العالمية، ورفع مستوى إسهامها في الناتج المحلي للمملكة.// انتهى //18:24ت م0150