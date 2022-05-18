الرياض 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بالوزارة اليوم، وفدًا من الكلية الملكية البريطانية للدراسات الدفاعية برئاسة اللواء المتقاعد ستيفن ماكهون.واستعرض معاليه خلال الاستقبال سياسة المملكة الخارجية حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية وجهودها في تحقيق الأمن والاستقرار على الأصعدة كافة.بعد ذلك أجاب معاليه على أسئلة واستفسارات الوفد حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.// انتهى //18:27ت م0151