الجزائر 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسأوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائريين خلال أسبوع 438 شخصًا بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة، في عمليات منفصلة بعدد من المدن الجزائرية.وأوضحت إحصائية لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن عناصرها أوقفت 205 مهربين في عمليات منفصلة، وصودر منهم 26 مركبة و 219 مولدًا كهربائيًا، و 139 مطرقة ضغط و 55 جهازًا للكشف عن المعادن إضافة إلى تجهيزات أخرى.وأضافت أن وحدات من حرس الحدود البحري أوقفت 233 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعدد من المدن الجزائرية، بينهم 86 مهاجرًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.// انتهى //18:28ت م0152