تونس 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، بالعاصمة تونس مدير عام مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، والوفد المرافق.وتم خلال اللقاء تناول مشاركة المكتبة في المعرض المصاحب لاجتماع المجلس الوزاري لوزراء الثقافة العرب واجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" المنعقد حاليا بمقر "الألكسو".// انتهى //18:29ت م0153