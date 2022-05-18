واشنطن 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسالتقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في واشنطن، برئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي.وناقش الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك استضافة اللاجئين الأفغان والمساعدات الإنسانية لشعب أوكرانيا، إلى جانب بحث الاستقرار في غرب البلقان، ودعم الولايات المتحدة للحوار الذي ييسره الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق تطبيع شامل بين كوسوفو وصربيا.// انتهى //18:30ت م0154