الجزائر 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسدعت الجزائر جميع الأطراف الليبية إلى تجنب التصعيد والعمل على إعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار، وذلك إثر التطورات الأخيرة في العاصمة طرابلس.وأكدت الجزائر في بيان صادر عن الناطق الرسمي لوزارة خارجيتها، متابعتها بقلق كبير التطورات الأخيرة في ليبيا، داعية جميع الأطراف الليبية إلى ضم جهودها لتوفير الشروط الضرورية لإنجاح عملية إجراء انتخابات حرة ونزيهة كأفضل وسيلة تسمح بتكريس سيادة الشعب الليبي في اختيار ممثليه وتحقيق طموحاته المشروعة في إنهاء الأزمة ووضع أسس دولة ديمقراطية وعصرية.// انتهى //18:33ت م0155