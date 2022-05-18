الاحساء 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود محافظ الأحساء , بمكتبه اليوم , أمين المحافظة المهندس عصام الملا، وعددا من وكلاء الأمانة .وشدد سموه خلال اللقاء على أهمية مواصلة الجهود لخدمة المحافظة وتنميتها في كافة مجالات القطاع البلدي، وتحقيق مستهدفات وتطلعات قيادتنا الرشيدة – يحفظها الله – تمشياً مع رؤية المملكة الطموحة 2030، في ظل الدعم والاهتمام اللامحدود والمتابعة والتوجيهات السديدة .فيما أكد المهندس الملا، مواصلة المسيرة التطويرية والتنموية للخدمات البلدية، والعمل على تنفيذ خطط الوزارة الرامية إلى تعزيز المشاريع التنموية والخدمية في مدن وبلدات وهجر الأحساء .// انتهى //19:18ت م0162