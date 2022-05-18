عام / سمو محافظ الأحساء يستقبل أمين المحافظة
الأربعاء 1443/10/17 هـ الموافق 2022/05/18 م واس
الاحساء 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود محافظ الأحساء , بمكتبه اليوم , أمين المحافظة المهندس عصام الملا، وعددا من وكلاء الأمانة .
وشدد سموه خلال اللقاء على أهمية مواصلة الجهود لخدمة المحافظة وتنميتها في كافة مجالات القطاع البلدي، وتحقيق مستهدفات وتطلعات قيادتنا الرشيدة – يحفظها الله – تمشياً مع رؤية المملكة الطموحة 2030، في ظل الدعم والاهتمام اللامحدود والمتابعة والتوجيهات السديدة .
فيما أكد المهندس الملا، مواصلة المسيرة التطويرية والتنموية للخدمات البلدية، والعمل على تنفيذ خطط الوزارة الرامية إلى تعزيز المشاريع التنموية والخدمية في مدن وبلدات وهجر الأحساء .
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19:18ت م
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